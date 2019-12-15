Песков рассказал о Макроне, прервавшем разговор Путина и Зеленского

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удалось пообщаться в рамках личной беседы около 10-15 минут во время встречи в «нормандском формате», когда их попросил вернуться к работе президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом Песков заметил, что 10-15 минут - это не так уж и коротко.

«Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате"», - цитирует Пескова РИА Новости.

«Нормандский саммит» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялся в Париже 9 декабря. В коммюнике, принятом по его итогам, Минские соглашения называются основой для урегулирования конфликта в Донбассе. В первую очередь на этом настаивает Россия.