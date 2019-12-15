Бойцовская собака растерзала своего пьяного хозяина в Челябинске

В Челябинске собака бойцовской породы напала на своего хозяина, который был в нетрезвом состоянии, и растерзала его.

Инцидент случился в доме по улице Трашутина в ночь на 15 декабря. Как пишет сайт «Комсомольской правды», разводчик собак пошел выгуливать своего пса, но на улице животное стало агрессивным. Собака атаковала мужчину и стала кусать. Мужчина упал и попытался заползти в подъезд.

К нему на помощь выбежали жена и соседи, но отбить пострадавшего удалось не сразу. Хозяин пса потерял много крови. На место происшествия приехали правоохранительные органы и скорая помощь. Врачи оценивают состояние собачника как тяжелое.

В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что в настоящее время проводится проверка. По одной из версий, собака напала на хозяина, так как он был пьян.