В ДНР заявили о готовности к обоюдному разведению сил на согласованных участках

Донецкая Народная Республика готова к разведению сил на согласованных в переговорах новых участках в случае, если Киевом будут выполнены все условия по подготовке и контролю процесса. Об этом заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», - сказал он.

Напомним, на этой неделе в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки». После переговоров было принято коммюнике. В документе говорится, что Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в «нормандском формате».

В ходе саммита была озвучена необходимость реализовать разведение сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.

Сторонам удалось договориться о мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники встречи выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе «формулы Штайнмайера», для чего нужно интегрировать документ в законодательство государства.

Кроме того, на встрече «нормандской четверки» было заявлено, что Трехсторонняя контактная группа должна содействовать освобождению и обмену задержанными в Донбассе до конца года на основе принципа «всех для всех».