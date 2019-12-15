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The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года

Ирина Егорова
01:27 15.12.2019
Первое место заняла картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года
© Фото: onceinhollywood, Instagram

The Hollywood Reporter озвучил топ-10 лучших фильмов 2019 года. 

Первое место - у картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питом в главных ролях. Главным преимуществом ведущий кинокритик издания Тодд Маккарти назвал то, что фильм представляет собой «не желтую картину столицы кино», по сравнению с подобными работами.

Второе место занял криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером.

«Это потрясающий портрет и уверенности в себе, и ненависти к себе», - считает кинокритик.

Тройку замыкает фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», названный лучшей экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт.

В десятку вошли такие фильмы как «Ирландец» Мартина Скорсезе, французская картина «Портрет девушки в огне», которая ранее взяла приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. А также «Последний черный в Сан-Франциско», фильм «Ford против Ferrari», историческая драма Сэма Мендеса «1917», драма французского документалиста Ладжа Ли «Отверженные» и скандинавская картина «Безнадежное дело Хаммаршельда».

Кстати, фильм Квентина Тарантино, по мнению другого американского издания, которое недавно составила список десяти самых худших фильмов уходящего года, испортили последние сцены. Из-за них финал картины выглядит как «безумная сверхъестественная фантазия». 

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