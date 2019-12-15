Водитель-дрифтер сбил «мышь на сыре» на площади во Владивостоке

Житель Приморья устроил дрифт на центральной площади Владивостока вокруг новогодней елки и сбил декоративную фигуру «мышь на сыре». После случившегося мужчина на Subaru Forester скрылся.

В пресс-службе краевого МВД отметили, что личность экстремала установили и его задержали. Оказалось, что за рулем сидел молодой человек 1999 года рождения.

«Вечером 14 декабря водитель автомашины Subaru Forester въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру», - уточнили в полиции.

Правоохранители выяснили, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб за сломанную фигуру составил 677 тысяч рублей. В отношении водителя было возбуждено дело об административном нарушении. По факту ДТП проводится проверка.