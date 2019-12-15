Ученые определили «продукты-наркотики»

Ученые из университета в Мичигане провели исследование среди студентов и определили так называемые продукты-наркотики, вызывающие пищевую зависимость.

Как оказалось, все они содержат жир и углеводы в соотношении 2:1. Такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке, пишет Mail.Online.

Продуктами, наиболее вызывающими привыкание организма, оказались мороженое и пирожные, чипсы, пицца и картофель фри. Не меньшую зависимость вызывают бургеры и попкорн.

Как установили ученые, организм человека запоминает удовольствие, полученное от еды в раннем возрасте. По этой причине во взрослом возрасте людям нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.