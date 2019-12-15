Кардиолог назвал простые правила для поддержания здоровья сердца

Кардиолог дал несколько рекомендаций, как защититься от различных заболеваний, связанных с работой сердца.

По его словам главврача клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе, кардиолога Торстена Дилла, нужно соблюдать несколько несложных правил в питании и занятиях спортом.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца», - сказал он изданию Focus, отметив, что тренировки на выносливость - это эффективный способ защитить сердце.

Также кардиолог заявил, что нужно отказаться от использования лифта и по лестнице подниматься пешком.

Стабильный вес, отметил врач, является одним из важных условий здоровья сердца. По словам Дилла, он предпочитает рыбу и овощи мясу, и это помогает не набирать лишний вес.

Стресс - один из факторов сердечных заболеваний, потому как он нередко сопровождается проблемами со сном, употреблением алкогольных напитков и большого количества сладкого, а также курением.