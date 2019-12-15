Названы страны, которые туристы «гуглят» чаще всего

Портал Travel & Leisure назвал самые интересные для туристов страны, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в поисковике Google.

Оказалось, что путешественники сделали больше всего запросов о Мальдивах, Японии, Бора-Бора, Мексике, Аляске, Лас-Вегасе, Нью-Йоре, Калифорнии, Новом Орлеане и Коста-Рике.

Специалисты предполагают, что поток туристов по данным направлениям продолжит расти и в 2020 году. Среди фаворитов оказалась также Австралия.