Названы страны, которые туристы «гуглят» чаще всего
Фаворитами путешественников, которые «нагуглили» информацию для своих будущих поездок, стали Мальдивы, Япония и Коста-Рика.
© Фото: Martin Moxter, imagebroker.com, Globallookpress
Портал Travel & Leisure назвал самые интересные для туристов страны, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в поисковике Google.
Оказалось, что путешественники сделали больше всего запросов о Мальдивах, Японии, Бора-Бора, Мексике, Аляске, Лас-Вегасе, Нью-Йоре, Калифорнии, Новом Орлеане и Коста-Рике.
Специалисты предполагают, что поток туристов по данным направлениям продолжит расти и в 2020 году. Среди фаворитов оказалась также Австралия.