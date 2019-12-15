В России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

Сегодня, 15 декабря, в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятный день был учрежден по решению Союза журналистов и служит напоминанием об опасности и важности профессии репортера. Дата была приурочена к югославским событиям 1991 года, когда были убиты журналисты из РФ. Автомобиль с корреспондентом Виктором Ногиным и оператором Геннадием Куренным обстреляли сербские боевики.

Затем был убит Дмитрий Холодов. Корреспондента «Московского комсомольца» убили в редакции издания 17 октября 1994 года. 1 марта 1995-го у подъезда дома был расстрелян ведущий Влад Листьев. 7 июня 1998 года в Элисте была убита главред «Советской Калмыкии сегодня» Лариса Юдина. В 2000 году в результате авиакатастрофы погиб Артем Боровик. В 2006 году произошло резонансное убийство Анны Политковской. 25 декабря 2016 года над Черным морем потерпел крушение самолет, летевший в Сирию, в нем находились журналисты «Звезды» Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. Также в той авиакатастрофе погибли съемочные группы Первого канала и НТВ.

Как рассказал секретарь Союза журналистов России и главы международного отдела СЖР Тимур Шафир, число погибших наших коллег за последние 30 лет приближается к 300, но точной статистики до сих пор нет.

«По разным данным, эта цифра приближается к 300. В этом году, по данным Международной федерации журналистов, во всем мире, включая такие горячие точки, как Йемен, Мексика, погибли около 50 наших коллег», - заявил Nation News Шафир.

По его словам, в списке погибших есть имена, которые у всех на слуху, но в СЖР не делят эти смерти на громкие и негромкие.

«Еще не зажили раны от потери наших коллег, освещавших гражданскую войну в Донбассе. В 2014 году на юго-востоке Украины были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк», - сказал Шафир.

Он отметил, что 15 декабря СЖР проводит день поминовения погибших коллег. Ведется работа, направленная на поддержку семей ушедших из жизни журналистов, а при Союзе работает специальный клуб для их детей.