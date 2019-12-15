3 километра пепла: на Курилах проснулся вулкан Эбеко

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой в три километра.

Как сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние до пяти километров.

Запах сероводорода и пеплопад в Северо-Курильске не зафиксированы. Угрозы для жителей города природное явление не представляет.

Эбеко - один из самых активных вулканов на Курильских островах. Его высота составляет 1 156м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильска.