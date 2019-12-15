3 километра пепла: на Курилах проснулся вулкан Эбеко
На курильском острове Парамушир ожил вулкан высотой 1 156 метров.
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Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой в три километра.
Как сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние до пяти километров.
Запах сероводорода и пеплопад в Северо-Курильске не зафиксированы. Угрозы для жителей города природное явление не представляет.
Эбеко - один из самых активных вулканов на Курильских островах. Его высота составляет 1 156м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильска.