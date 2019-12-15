В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 16 человек

В Новой Зеландии 16 человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, пишет газета The New Zealand Herald.

Последней жертвой стихийного бедствия стал мужчина, который находился в критическом состоянии и скончался 14 декабря. Как сообщили в департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса, в больнице находится еще два пострадавших.

Извержение вулкана на Уайт-Айленде началось 9 декабря около 14.15 по местному времени (4.15 мск), в зоне бедствия оказалось более полусотни человек, в основном туристы. Уровень вулканической активности был повышен до четвертого, когда есть угроза извержения в непосредственной близости от вулкана.

Отмечается, что практически сразу с острова были эвакуированы 23 человека, один из которых позднее скончался от полученных травм. В Австралии заявили, что во время буйства стихии в Новой Зеландии пропали без вести 11 австралийцев и 13 были госпитализированы.