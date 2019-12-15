СК проверит инцидент с женщиной, угрожавшей выбросить дочь из окна в Петербурге
Трагедии удалось избежать благодаря оперативно прибывшему сотруднику полиции.
© Видео: МВД РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту инцидента с петербурженкой, угрожавшей выбросить двухлетнего ребенка из окна пятого этажа, говорится на сайте Следственного комитета.
«Кроме того, в рамках проверки он поручил дать правовую оценку органам профилактики и контроля, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Также по распоряжению Бастрыкина, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Инцидент произошел в субботу, 14 декабря в жилом доме №41 по Караваевской улице.
Трагедии удалось избежать благодаря оперативному реагированию участкового полиции и сотрудникам спасательной службы.