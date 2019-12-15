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«Островок стабильности в океане турбулентности»: в Кремле рассказали о силе России

Ирина Егорова
00:12 15.12.2019
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
«Островок стабильности в океане турбулентности»: в Кремле рассказали о силе России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Россия в нынешнем году стала сильнее, и во времена перемен остается «островком стабильности в океане турбулентности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра», анонс которой был показан на Первом канале.

Он сказал, что в последнее время происходят события, которые десять лет назад были невозможны. Тем самым доказывая, что изменения действительно кардинальные. 

«И если бы кто-то их спрогнозировал, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В качестве примера, он упомянул трансформации в дипломатии, международном праве, правилах поведения государства, а также с точки зрения обесценивания каких-то международных организаций.

«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», - заявил он.

На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, представитель Кремля ответил утвердительно.

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