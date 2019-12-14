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Число сексуальных преступлений в Сети за пять лет возросло на 450%

Василиса Морозова
09:55 14.12.2019
Эксперты рассказали о главной опасности бесплатных приложений для знакомств, которые не проверяют своих пользователей.
Число сексуальных преступлений в Сети за пять лет возросло на 450%
© Фото: Milos Ruml, CTK, Globallookpress

В бесплатных приложениях для знакомств нет проверки пользователей по реестрам сексуальных преступников, поэтому маньяки свободно могут искать себе жертв с помощью них.

Такие сервисы возлагают ответственность на самих пользователей, клиенты подписывают соглашение, что не совершали преступлений. Однако компания не проверяет эту информацию.

Американская некоммерческая организация ProPublica провела исследование по использованию бесплатных приложений для знакомств. Было проанализировано 150 случаев сексуального насилия со стороны пользователей таких приложений. Оказалось, что 10% преступников ранее хотя бы раз обвинялись в сексуальном насилии.

«Большинство инцидентов произошло за последние пять лет и во время первой личной встречи пользователей на парковках, в квартирах и комнатах в общежитиях», - отмечают авторы исследования.

Организация отмечает, что за последние пять лет число сексуальных преступлений возросло на 450% (с 22 до 184 случаев), так как бесплатные платформы приобретают все большую популярность.

Эксперты из Колумбийского университета опросили более 1200 женщин, которые пользовались платформой для знакомств за последние 15 лет. Из этой небольшой группы более трети женщин заявили, что подвергались сексуальному насилию со стороны пользователей приложения для знакомств. Более половины заявили, что их изнасиловали.

При этом представители Match Group - компании, владеющей такими бесплатными приложениями для знакомств, как Tinder, OkCupid и PlentyofFish - заявили, что в связи с недостатком информации от клиентов они не в состоянии внедрить единый протокол проверки на своих платформах. В компании считают, что проверка все равно не принесет пользы, так как это не база данных полиции, а насильник может просто поменять имя.

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