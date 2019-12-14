«Позорные столбы»: публичные замечания стали причиной скандала в школе на Ямале

В одной из школ Ноябрьска стали применять не совсем стандартный способ воздействия на учеников, не отличающихся примерным поведением. Как пишет «Уралинформбюро», замечания, вынесенные учащимся, вывешивают на обозрение на экране большого телевизора.

Скриншот одного из таких «взысканий» был опубликован в паблике «Типичный Ноябрьск».

© Подписаться [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

Комментарии под постом разделились на противоположные. Если одни считают, что педагоги поступают правильно и «доска позора давно нужна», то другие предлагают вывешивать и фамилии учителей, вынесших наказание, а общественное порицание унижает детей и приводит к обратному эффекту.