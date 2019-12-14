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«Не собирался выходить на сцену»: с чего начался успех группы Modern Talking

Татьяна Полуказакова
08:38 14.12.2019
Смотрите новый выпуск программы «Легенды музыки», посвященный легендарной группе, на телеканале «Звезда».
«Не собирался выходить на сцену»: с чего начался успех группы Modern Talking
© Фото: Maydell von, Globallookpress

В 1980 году у немецкого певца, композитора и продюсера Дитера Болена была стабильная работа в студии звукозаписи и несколько десятков песен, которые он сам сочинил. Но большинство из них не имело особого успеха.

В это же время другой музыкант - Бернд Вайдунг записал балладу «Джуди» и выступил с ней на немецком телевидении. Имя исполнителя так никто не запомнил - слишком трудно было его произнести. Через год Бернд Вайдунг стал Томасом Андерсом. А еще через год он познакомился с Дитером Боленом. И эта встреча радикально изменила жизнь обоих музыкантов.

«Именно Дитер Болен дал Томасу Андерсу, скажем так, дорогу в большой шоу-бизнес, всю дальнейшую историю все знают, до образования Modern Talking Томас исполнил несколько песен Дитера Болена как сольный исполнитель, были выпущены какие-то пластинки, это 1983-84-е годы», - говорит журналист и продюсер Василий Козлов.

Осенью 1984 года Болен предложил Томасу записать композицию на английском. Песня называлась «You’re my heart, you’re my soul». Мелодия сразу понравилась студийным боссам. Но они решили, что эту песню Томас должен исполнять с партнером. Поиски затягивались.

«Дитер не собирался выходить на сцену, просто не было выбрано второго участника. Но после того, как прошел эфир, популярность настолько сильно оглушила этот новый молодой проект, что звукозаписывающая компания посчитала, что не имеет смысла убирать Дитера и ставить кого-то еще», - объясняет Козлов.

Сегодня именно You’re my heart, you’re my soul является визитной карточкой Modern Talking. Но популярной песня стала лишь спустя несколько месяцев. И случилось это после выступления дуэта на региональном немецком телеканале. Меломаны не знали, кто стоит за проектом Modern Talking, но это лишь усиливало интерес. «Бархатный» голос Томаса и чарующий фальцет Дитера в припеве создавали ни на что не похожее «космическое» звучание.

В начале 1985 года сингл You’re my heart, you’re my soul уже занимал первые места в чартах 12 стран мира. Казалось, ничто не могло разрушить эту «машину по производству хитов». Но в ноябре 1987 года в немецких СМИ появились заголовки о распаде Modern Talking.

Что же привело к концу, пожалуй, самой коммерчески успешной диско-группы своего времени? И в чем феномен их сумасшедшей популярности? Смотрите новый выпуск программы «Легенды музыки» 14 декабря в 9.15 на телеканале «Звезда».

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