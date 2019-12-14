«Я думал, что я - герой комиксов»: Билан о своем концерте в Самаре в нетрезвом виде

Певец Дима Билан с юмором вспоминает свое «скандальное» выступление в Самаре, после которого поклонники обрушились на него с критикой и потребовали публичных извинений за якобы «неадекватное» поведение.

Билан рассказал, что перед выступлением в своей гримерке он проводил время в компании известных людей, включая политиков.

«И потом был эффект "Встань из-за стола". Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил», - поделился певец в программе «А поговорить?» на YouTube.

Зрители, увидев поведение певца на сцене, подумали, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и подняли его на смех.

«А ты себя чувствовал в этот момент невероятно сексуальным?» - спрашивает ведущая. «Я думал, что я - какой-то герой комиксов. Marvel отдыхает», - со смехом заметил певец.

На следующий день, когда Дима увидел видеонарезку с выступления, то хотел «провалиться сквозь землю». Извиниться перед жителями Самары, он решил сразу же после прилета в Москву. А после провел сольный концерт в городе, сделал пожертвования и подарил городу инклюзивную детскую площадку.