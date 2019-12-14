Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать алкоголь

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не покупать алкоголь через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Сотрудники ведомства напомнили, что стоит проверить на упаковке напитков федеральную или акцизную марку.

«Не покупайте алкоголь в сети интернет. Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь (продажа алкогольной продукции через сеть интернет запрещена)», - отмечается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, на смартфон можно установить приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверять легальность бутылок со спиртным.

«Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, перед покупкой стоит удостовериться, что спиртное не вытекает, а колпачок плотно прилегает к стеклу бутылки.

На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны быть акцизные марки, при этом название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов.