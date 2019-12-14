Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец Лев Лещенко рассказал, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц. По словам эстрадного исполнителя, ему делают надбавки за звание народного артиста и как кавалеру четырех орденов «За заслуги перед Отечеством».

Лещенко заметил, пенсия его супруги в три раза меньше, чем у него самого, и составляет 8 тысяч 62 рубля. А вот разговоры о том, что средний размер пенсии в России якобы составляет 25 тысяч рублей не соответствуют действительности. Певец полагает, что такие пенсии могут получать «только избранные».

По словам Лещенко, в России нет никакой социальной программы помощи для малообеспеченных слоев населения, как это было в СССР. Для этого, считает мэтр, необходим указ о повышении зарплат.