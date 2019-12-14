В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» после переговоров по транзиту

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о договоре между Москвой и Киевом о транзите газа.

«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа», - сказал сенатор.

Он отметил, что не только Витренко, но и другие российские представители считают, что необходимо решить вопрос с транзитом через Украину. По его словам, необходимо стремиться к конкретным договоренностям, тем более, что диалог между сторонами идет постоянно, пишет RT.

«Я бы не особо ориентировался на заявления Витренко. Мне кажется, что надо ориентироваться уже на конечный результат, когда будет конкретная договоренность», - подчеркнул Цеков.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что обсуждения транзита газа через Украину продолжаются на различных уровнях, однако, по его словам, конечного результата пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа, и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».