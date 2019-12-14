Названы приводящие к бессоннице продукты

Риск возникновения бессонницы повышается, если злоупотреблять продуктами с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете, проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин, находящихся в менопаузе. Выяснилось, что вызывать бессонницу могут продукты, которые повышают уровень сахара в крови - это сам сахар, а также белый хлеб и рис.

В попытке снизить уровень сахара организм выпускает в кровь инсулин. Это приводит к выбросу гормонов, включая адреналин и кортизол, которые провоцируют нарушение сна. Для предотвращения этого эффекта ученые посоветовали включать в рацион овощи и фрукты, так как они благоприятно влияют на сон.