В Москву придет оттепель

Температура воздуха на следующей неделе в Москве прогреется до +5 градусов, сообщил и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в выходные погода существенно не изменится. В субботу, 14 декабря, осадков не ожидается. В воскресенье, 15 декабря, возможен мокрый снег.

«15 декабря температура не меняется, но более плотная облачность и даже днем небольшой мокрый снег и дождь, а 16 декабря очередное повышение температуры: днем до 5 градусов выше нуля», - сказал он РИА Новости.

Вильфанд также сообщил, что в ближайшие три дня произойдет сильное похолодание в Западной Сибири и Красноярском край. Там установится антициклональный режим погоды.

Он отметил, что за 3 дня температура понизится на 20-25 градусов, став ближе к норме, будут морозы до 30-35 градусов. Оттепель, которая наблюдается на юге Западной Сибири уйдет в Москву, сменившись морозами, заключил Вильфанд.