Ученые выяснили, что человек должен жить всего до 38 лет

Максимальная естественная продолжительность жизни человека, согласно выводам ученых, составляет всего 38 лет, но увеличилась более чем вдвое за столетия благодаря изменениям в образе жизни и достижениям в медицине и науке. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии подсчитали возраст благодаря исследованию ДНК определенных видов позвоночных.

«Наш метод основан на анализе ДНК. Если последовательность генома биологического вида уже известна, то мы можем установить продолжительность его жизни», - рассказывает доктор Бенджамин Мэйн из научного агентства CSIRO.

В эксперименте изучались геномы 262 позвоночных млекопитающих и отслеживали изменения в 42 генах, которые отвечают за продолжительность жизни.

Например, гренландский кит, самое долгоживущее млекопитающее на Земле, может прожить 268 лет - почти на 60 лет дольше, чем считалось ранее.

Исследователи уверены, что данная информация о естественной продолжительности жизни важна для сохранения, биобезопасности и управления дикой природой.