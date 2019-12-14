23-летнему хоккеисту «Филадельфии» диагностировали рак

У шведского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» Оскара Линдблома обнаружили саркому Юинга. Это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает ребра, таз, ноги, сопровождающееся болью и отеками.

Сообщается, что 23-летний хоккеист начнет лечение сразу, как только получит результаты обследования.

«Ожидается, что до конца сезона игрок не вернется на площадку. Он будет освобожден от тренировок и сможет сосредоточиться на лечении и полном выздоровлении», - сообщает пресс-служба команды.

«Филадельфия» пообещала поддерживать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшего ухода.

Помимо игры в NHL, Линдблом выступал в качестве члена сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею U-17, где привел команду к золотой медали в качестве лучшего бомбардира турнира.