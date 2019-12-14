Третий подозреваемый в убийстве Шеремета арестован в Киеве

В субботу, 14 декабря, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве российского журналиста Павла Шеремета, и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

«Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года», - цитирует судью агентство УНН.

В пятницу, 13 декабря, стало известно, что суд вынес решение для двух подозреваемых по этому делу - военного врача Яну Дугарь отправили под домашний арест, а врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко поместили под стражу до 8 февраля 2020 года.