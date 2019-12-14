Из кранов в Чите пошла вода с червями: видео

Житель Читы пожаловался на червей, которые вместе с водой попали в его ванну из-под крана.

«Если вчера они были мертвые, то сегодня уже живые», — передает его слова ИА «Чита.Ру».

Читинец специально не спускает ванну дома, так как позвонил в аварийную службу и ждет приезда специалистов.

По информации издания, 10 декабря он отвез воду с ее обитателями в управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Однако в пресс-службе управления заявили журналистам, что такая жалоба к ним не поступало.

Аналогичный случай произошел на кухне другого дома в Чите. Жительница выловила червей и поместила их в тазик, сообщает «Царьград».По ее словам, они пролежали там весь день и к вечеру активно шевелились.