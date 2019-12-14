Сразу на 25 градусов: в Сибири резко понизится температура
Температура воздуха опуститься до минус 30-35 градусов.
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Западную Сибирь и Красноярский край ожидает резкое понижение температуры на 25 градусов, заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В этих регионах устанавливается антициклональный режим погоды, поясняет эксперт.
«За два-три дня температура опустится на 20-25 градусов, станет ближе к норме, будут морозы до минус 30-35 градусов», - цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, оттепель в районе юга Западной Сибири в ближайшее время сменится сильными морозами.