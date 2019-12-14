Наледь рухнула с крыши школы прямо на детей под Мурманском

После схода наледи с крыши два ребенка попали в больницу в Мурманской области. В городе Заполярном Мурманской области с крыши школы №9 на двух детей упала наледь. Пострадавшим девочкам по восемь лет. Об инциденте сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что 13 декабря около 15 часов двое учащихся 2011 года рождения, получили телесные повреждения в результате падения наледи с крыши здания школы», - сказано в заявлении прокуратуры Мурманской области.

Пострадавших доставили в приемный покой местной больницы. По информации в СМИ, они находятся в сознании, диагнозы уточняются.

На место ЧП выехал городской следователь, начата процессуальная проверка по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц образовательного учреждения.