Орел чудом спасся от напавшего на него осьминога: видео

Канадский рыбак спас орла от осьминога, который вцепился в него щупальцами и начал топить. Схватка началась, когда орел атаковал добычу у поверхности воды. В это время осьминог схватил птицу и попытался уйти на дно вместе с добычей. На кадрах видно, как розовые щупальца со всех сторон, словно в замок, обхватили пернатого. Тот, широко расправив крылья, находился на грани смерти.

Рыбак, с помощью багра удерживал птицу, не дав осьминогу утянуть под воду орла. На видео заметно, что осьминог действительно тянет вниз, так как шея птицы уходит все глубже под воду. В результате рыбак спас птицу от заточения и от смерти, оставив осьминога без обеда.