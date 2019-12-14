Обмен и прекращение огня: Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы

Украина рассчитывает достичь соглашения по обмену пленными и прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе, а также согласовать новые участки разведения сил на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря. С таким заявлением выступил глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

«Рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц», - сказал министр.

Как подчеркнул Пристайко в эфире украинского телеканала «Интер», украинская сторона надеется на определение конкретной даты.

Кроме того, до следующей встречи «нормандской четверки» необходимо решить вопросы амнистии, проведения выборов и особого статуса Донбасса, заключил глава МИД.

В пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря в Париже. В принятом по итогам встречи коммюнике отмечается, что Минские соглашения продолжают оставаться базисом работы. Следующая встреча глав стран «нормандской четверки» должна состояться в течение четырех месяцев.