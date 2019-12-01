Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый украинский президент Леонид Кравчук дал наставления действующему главе государства Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров с лидерами стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря.

По словам Кравчука, во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции Зеленский должен защищать Украину и руководствоваться национальными интересами. Заявляя об интересах Киева, украинскому президенту следует проявить мужество, волю и смелость, подчеркнул он.

«Это не просто слова. Необходимо сказать там откровенно и искренне правду: нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают. С нами играют, как кошка с мышью», - заявил Кравчук в эфире «112».

Экс-президент Украины уверен, что Зеленскому стоит напомнить, что украинцы – «великий народ».

Будапештский меморандум был подписан после распада СССР между Украиной и Россией, Великобританией и США. Он должен гарантировать Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, которое осталось от СССР.