Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Василиса Морозова
04:43 01.12.2019
На встрече с российским главой Владимиром Путиным Зеленскому стоит сказать, что украинцы - «великий народ» - уверен Леонид Кравчук.
Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Первый украинский президент Леонид Кравчук дал наставления действующему главе государства Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров с лидерами стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря.

По словам Кравчука, во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции Зеленский должен защищать Украину и руководствоваться национальными интересами. Заявляя об интересах Киева, украинскому президенту следует проявить мужество, волю и смелость, подчеркнул он.

«Это не просто слова. Необходимо сказать там откровенно и искренне правду: нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают. С нами играют, как кошка с мышью», - заявил Кравчук в эфире «112».

Экс-президент Украины уверен, что Зеленскому стоит напомнить, что украинцы – «великий народ».

Будапештский меморандум был подписан после распада СССР между Украиной и Россией, Великобританией и США. Он должен гарантировать Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, которое осталось от СССР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2019, 03:51
Посольство России призвало США не вмешиваться в дела страны
Дата01.12.2019, 02:02
Корабли ВМФ будут регулярно совершать кругосветные плавания
Дата30.11.2019, 23:55
Сборная РФ проведет товарищеский матч с Польшей перед Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата30.11.2019, 02:13
Посадка «вслепую»: в аэропорту Челябинска испытали новый радиолокатор
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:19 В стране и мире
Террориста в Лондоне обезвредили с помощью бивня нарвала: видео
04:43 В стране и мире
На автобус с футболистами в Нигерии напали вооруженные грабители
04:43 В стране и мире
Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
04:14 В стране и мире
Духи, шины и фотокамеры начнут маркировать в России
04:08 В стране и мире
Пугачева рассказала, каким будет концерт на ее 80-летие
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Перми пьяный водитель протаранил машину ГИБДД и скрылся: видео
Видео
В Сети публикуют видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
«В СССР секса не было». Но и это еще не все
Стая волков терроризирует жителей Екатеринбурга
Королевский бэби-бум: СМИ сообщают об интересном положении Кейт и Меган
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.