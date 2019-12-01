На автобус с футболистами в Нигерии напали вооруженные грабители

Не менее шести человек получили ранения в результате вооруженной атаки на автобус с футболистами в Нигерии. Грабители напали на игроков клуба нигерийской премьер-лиги «Ифеани Уба», когда те направлялись на выездной матч чемпионата страны против «Джигава Голден Старс».

Грабители обстреляли машину на шестом часу 14-часовой поездки длиной в 822 км из Онитши в Кано, одна из пуль пробила лобовое стекло. Водитель автобуса погиб на месте, несколько представителей тренерского штаба и игроков получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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Нападения и аварии довольно частая история для нигерийских команд. Предыдущая атака произошла на той же дороге, когда пятеро игроков клуба «Кано Пилларс» получили огнестрельные ранения.