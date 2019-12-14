На Украине пытались уничтожить документы о сгоревшем колледже в Одессе

В Одесской области сотрудники управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытались ликвидировать документы о ходе проверки противопожарного состояния сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Информация об этом была опубликована на официальном портале Службы безопасности (СБУ).

«Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц ГСЧС относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы», - говорится в сообщении.

На данный момент все материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, изымаются.

В результате трагедии, произошедшей 4 декабря, погибли 16 человек, более 30 пострадали. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек.

О причинах произошедшего официальной информации не поступало.