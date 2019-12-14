Названа причина отказа Ротару выступать в России

София Ротару стала часто отказываться от концертов и гастрольных туров из-за «почтенного возраста» и ее решения распространяются не только на Россию, но и на другие страны, заявил концертный директор певицы Сергей Лавров.

Он добавил, что певицу приходиться уговаривать на выступления, так как поклонники требуют ее концертов.

«Приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее», - уточнил Лавров изданию «Газета.ру».

По его словам, Ротару соглашается выступать только на отдельных мероприятиях в городах, куда легко прилететь, из-за чего она уже отказалась от запланированного гастрольного тура по Германии в 2021 году, а также выступления на новогодней ночи в Казахстане.



