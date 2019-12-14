В Подмосковье водитель бульдозера раскопал кости мамонта

В Люберцах водитель бульдозера во время проведения работ по благоустройству Новорязанского шоссе нашел кость мамонта. По его словам, внимание привлек мерзлый кусок земли с торчащим фрагментом кости.

«Я остановил бульдозер, вышел посмотреть, что это такое. Разбив комок, извлек кость большого размера. Кость была схожа на фрагмент позвонка», - рассказал водитель Мирзаян Шайхутдинов.

Он отметил, что длина кости составляла примерно 35 сантиметров, а толщина пять-семь сантиметров.

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По результатам предварительных исследований в Палеонтологическом музее Российской Академии Наук (РАН) специалисты склонны считать находку останками мамонта. Данный фрагмент – это позвонок грудного отдела женской особи древнего животного.

Сейчас останки мамонта находятся в Люберецком краеведческом музее.

«Это достаточно ценный экспонат для Московской области. Не так много находят предметов такой древности в нашем регионе», - добавил хранитель фондов музея Андрей Чистов.

По словам методиста-экскурсовода Татьяны Гордеевой, многие удивляются, что на территории Подмосковья раньше обитали мамонты. Женщина объяснила это тем, что в древности земля была покрыта водным массивом, в котором находились уникальные песчаные почвы, кварцевые пески и отложения тех животных.