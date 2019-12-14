Пожар произошел в наркологическом диспансере в Тюмени: есть жертвы

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о возгорании на улице Новая, 2, строение 3 поступила в 23.00 (мск).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна второго этажа», - заявили в ведомстве.

Полностью ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров удалось в 23.26 (мск).

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В тушении были задействованы 72 человека и 25 единиц техники.

На данный момент эвакуированные пациенты вернулись в свои палаты.

На месте происшествия работают специалисты, уточняются причины случившегося.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.