Названы дата и место прощания с журналистом «Вечерней Москвы»
Михаила Виноградова похоронят на Востряковском кладбище 16 декабря.
© Фото: Михаил Виноградов, Facebook
Церемония прощания и похороны журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова состоятся в понедельник, 16 декабря.
«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12.30», - сообщили в редакции издания.
Похоронят журналиста на Востряковском кладбище, передает РИА Новости.
Виноградов скончался в возрасте 43 лет от внезапно открывшегося кровотечения.
Накануне трагедии бригада скорой помощи, приезжавшая к журналисту, посоветовала приложить к ране замороженную курицу.
Сотрудники СК совместно с Росздравнадзором проводят проверку.