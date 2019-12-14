Кит сыграл в прятки с младенцем: видео

Удивительный случай был снят на видео с борта лодки для наблюдения за китами в Аргентине. Сотрудник компании Yellow Submarine Альберто Алькантара в один из рабочих дней взял с собой в море свою дочь Азул.

На кадрах видно, что кит подплыл очень близко к лодке и, некоторое время посмотрев на малыша, спрятался под водой. Довольная шестимесячная девочка смеялась от удивления, не понимая куда делся кит. Через пару секунд кит снова вынырнул из воды, как бы играя с младенцем в прятки.

Владелец лодки сказала, что китов привлекают дети на борту.

«У китов, которых мы находим, есть особая связь с детьми, у нас также есть подводная лодка для наблюдения за китами, и каждый раз, когда у нас на борту появляются дети, киты все чаще выходят из окон подводной лодки», - сказала она Daily Mail.

По ее словам, особая связь между китом и ребенком создается благодаря определенной частоте звука, которую издает малыш.