Путин назвал фестиваль «Площадь искусств» одним из главных зимних событий

Отметим, фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках. Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения. Совместно с Русским музеем будет представлен аудиовизуальный проект «Параллельные миры русского искусства», в котором шедевры классической музыки объединятся с русской поэзией и живописью.

«Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны. Он славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой предновогодней атмосферой Северной столицы», - говорится в поздравительном сообщении на сайте Кремля .

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