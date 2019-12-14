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Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2019»

Егор Левин
22:09 14.12.2019
Тони-Энн Сингх изучает психологию и феминологию и увлекается пением, что и помогло ей победить в конкурсе талантов, открывшим дорогу в полуфинал международного конкурса красоты.
Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2019»
© Фото: toniannsingh, Instagram

Названа победительница международного конкурса красоты «Мисс мира – 2019». Ей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Конкурс состоялся в Лондоне. Второго места удостоилась француженка Офели Мезино, третьей стала представительница Индии Суман Ратасингх Рао. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Тони-Энн Сингх – 23 года, она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Увлечение пением помогло девушке одержать победу в конкурсе талантов, сделавшим возможным ее участие в полуфинале «Мисс мира».

Старейший в мире конкурс красоты в 2019 году вернулся в британскую столицу, где в 1951 году была коронована первая «мисс мира» - шведская модель Кикки Хоканссон. Юбилейный 70-й конкурс «Мисс мира» в следующем году будет принимать Таиланд.

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