Крупный пожар произошел на складе в Башкирии: видео
Произошло обрушение части конструкций здания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пожар разгорелся на площади в полторы тысячи «квадратов» на складе сыпучих продуктов в Башкирии.
В пресс-службе МЧС России по региону «Звезде» сообщили, что работы ведутся по повышенному номеру сложности. Произошло обрушение части конструкций здания.
К настоящему моменту возгорание в селе Акбердино удалось локализовать.
По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.