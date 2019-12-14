«Попытки были»: Кремль о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

В ходе переговоров «нормандской четверки» на саммите в Париже были попытки перехода на повышенный тон. В таком формате обсуждения прошли с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

«Попытки были. Разговор был рабочий», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Таким образом, Песков подтвердил заявления замминистра МИД РФ Андрея Руденко, который рассказал, что тон разговоров на «нормандском саммите» был повышенным.

Президент России Владимир Путин, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский встретились 9 декабря в Елисейском дворце. После основного заседания, впервые состоялась двусторонняя встреча глав РФ и Украины.