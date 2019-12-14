В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения
Исполнительный директор компании считает, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность.
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Повышение цен на газ для потребителей на Украине в «Нафтогазе» назвали расплатой за некомпетентность и коррупцию. По словам директора компании Юрия Витренко, Киеву было необходимо увеличивать собственную добычу, экспортировать топливо и повышать уровень энергоэффективности.
«Тогда цена на газ не выросла бы, а упала», - объяснил он.
Таким мнением поделился глава «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.
В пятницу, 13 декабря, в «Нафтогазе» сообщили о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59%, при этом цена оказалась все равно на 12% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.