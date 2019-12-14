В США заявили о телепортации человека в любое место на Земле за час

Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Кваст заявил, что Соединенные Штаты располагают технологиями, позволяющими доставить любого человека в любую точку земного шара за час.

«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок», - заявил Кваст во время выступления в Хиллсдейлском колледже.

В чем суть технологии, как она работает и с помощью чего, экс-генерал уточнять не стал. Как сообщает издание The Drive, заявление Кваста прозвучало на фоне высказываний других военнослужащих о различных явлениях, природа которых не объясняется в открытых источниках.