В США заявили о телепортации человека в любое место на Земле за час
Экс-военнослужащий заявил, что Америка способна создать подобную технологию «с нуля» уже сегодня, но в чем ее суть - не сообщил.
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Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Кваст заявил, что Соединенные Штаты располагают технологиями, позволяющими доставить любого человека в любую точку земного шара за час.
«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок», - заявил Кваст во время выступления в Хиллсдейлском колледже.
В чем суть технологии, как она работает и с помощью чего, экс-генерал уточнять не стал. Как сообщает издание The Drive, заявление Кваста прозвучало на фоне высказываний других военнослужащих о различных явлениях, природа которых не объясняется в открытых источниках.