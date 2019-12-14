В Коми женщину с инсультом повезли в больницу на полу вагона

В Коми женщину с инсультом перевезли в больницу на полу в вагоне пригородного поезда. Причиной стало отсутствие дорожного сообщения между населенными пунктами и свободных карет скорой помощи.

Время следования поезда по маршруту составило два часа. Все это время женщина находилась на полу вагона прямо перед самым выходом из него на носилках, так как все места в поезде сидячие.

Как сообщает портал «Активный регион», в Минздраве Коми подтвердили факт случившегося. Также там обозначили способы доставки пациентов, которым требуется экстренная помощь, в лечебные учреждения: авиатранспортом центра медицины катастроф, железнодорожным транспортом и автотранспортом. Однако в ведомстве проведут проверку по данному инциденту.