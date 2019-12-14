Зеленский огласил пять пунктов «формулы будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять пунктов формулы будущего для своей страны. Первым из них он назвал мир.

«Без мира никакого развития быть не может. Мы не будем тянуть время, ждать, пока мирное разрешение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке иностранные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях, то есть с возвращением Украине территорий и наших людей», - заявил Зеленский.

Также в качестве необходимого пункта развития он указал эффективные институты и «прозрачные правила игры». Зеленский подчеркнул, что отсутствие коррупции и равенство всех перед законом обеспечат лучшее существование общества.

Инвестиции президент Украины также считает необходимостью, так как они позволят развить экономическую систему страны.

«Построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше», - пишет Зеленский в авторской колонке «Новостей Украины».

Медицинскую, образовательную, цифровую, энергетическую, финансовую и коммунальную инфраструктуры он тоже выделил как основу национального будущего. А также - «народовластие».

«Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти, от уровня общины до уровня президента», - подчеркнул президент.

Подытоживая, Зеленский отметил, что все элементы формулы одинаково равны и их нельзя откладывать. Президент Украины заявил, что «в стране уже происходят изменения», на которые не решались его предшественники.