В Брянске в доме «Юнармии» открылся Центр «Калашников»

Для гостей праздника устроили показательные выступления по рукопашному бою и мастерскому владению шашкой - фланкировке. Также все желающие могли посетить выставку оружия, пройти мастер-классы по сборке и разборке автомата. Кроме того, для гостей мероприятия работала военно-полевая кухня.

«Основные дисциплины, которые здесь будут преподаваться - это военно-прикладные искусства, для нас на текущий момент это работа с тренировочным оружием, с таким как пейнтбол, страйкбол, лазертаг, фаертаг. Также здесь будут преподаваться оружейные мастер-классы - это стрельба, сбор-разбор оружия и его исторический экскурс», - рассказал «Звезде» начальник штаба «Юнармии» в Брянске.

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