В Брянске в доме «Юнармии» открылся Центр «Калашников»
В Брянске состоялось торжественное открытие нового Дома «Юнармии» - Центр военно-тактических игр «Калашников».
«Основные дисциплины, которые здесь будут преподаваться - это военно-прикладные искусства, для нас на текущий момент это работа с тренировочным оружием, с таким как пейнтбол, страйкбол, лазертаг, фаертаг. Также здесь будут преподаваться оружейные мастер-классы - это стрельба, сбор-разбор оружия и его исторический экскурс», - рассказал «Звезде» начальник штаба «Юнармии» в Брянске.
Для гостей праздника устроили показательные выступления по рукопашному бою и мастерскому владению шашкой - фланкировке. Также все желающие могли посетить выставку оружия, пройти мастер-классы по сборке и разборке автомата. Кроме того, для гостей мероприятия работала военно-полевая кухня.