Названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Последствия сильнейшего паводка, накрывшего летом 2019 года Иркутскую область, должны быть ликвидированы в 2020 году.

Как заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки в самый пострадавший от наводнения Тулун, все должно быть решено к августу.

Во время посещения города он осмотрел стройплощадку, на которой в данный момент возводят три двухэтажных многоквартирных дома, каждый из которых рассчитан на 24 семьи. В соответствии с планом строительства, сдать их планируется к марту 2020 года.

Также в проекте указаны сроки строительства десяти пятиэтажек и новой школы. Помимо прочего, Кобзев посетил поликлинику и микрорайон Березовая роща, где пообщался с местными жителями.

Напомним, стихийное бедствие накрыло Иркутскую область в конце июня. Сильные дожди подняли уровень воды в реках, вследствие чего в зоне затопления оказались около 100 населенных пунктов региона. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 миллиардов рублей. Погибли в стихийном бедствии 25 человек.