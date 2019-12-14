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Российские военные врачи за пять лет помогли 110 тысячам сирийцев

Александра Арсентьева
18:52 14.12.2019
Медики принимают пациентов в больницах и поликлиниках, а к тем, кто не может попасть в город, выезжают сами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

За пять лет российские военные врачи оказали помощь 110 тысячам сирийцев. Эти данные привели в российском центре по примирению сторон в САР.  

Наши медики принимают пациентов в больницах и поликлиниках, а к тем, кто не может попасть в город, выезжают сами. Сейчас медицинские бригады активно работают на севере государства в Кобани. Небольшой кабинет там превратили в диагностический центр. Привезли оборудование и лекарства.

Медикаментов в Сирии катастрофически не хватает - из-за санкций Европы и США. Людям приходилось лечиться тем, что есть. Теперь все необходимые препараты российские врачи будут привозить в Кобани регулярно.

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