Российские военные врачи за пять лет помогли 110 тысячам сирийцев

За пять лет российские военные врачи оказали помощь 110 тысячам сирийцев. Эти данные привели в российском центре по примирению сторон в САР.

Наши медики принимают пациентов в больницах и поликлиниках, а к тем, кто не может попасть в город, выезжают сами. Сейчас медицинские бригады активно работают на севере государства в Кобани. Небольшой кабинет там превратили в диагностический центр. Привезли оборудование и лекарства.

Медикаментов в Сирии катастрофически не хватает - из-за санкций Европы и США. Людям приходилось лечиться тем, что есть. Теперь все необходимые препараты российские врачи будут привозить в Кобани регулярно.