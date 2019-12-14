Матвиенко объяснила причины отставки губернатора Иркутской области

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По ее словам, его команда не справилась с последствиями разгула стихии, случившегося в регионе летом текущего года.

Матвиенко подчеркнула, что профессионализм всегда лучше всего показывается в чрезвычайных ситуациях. Однако в случае с Левченко, по ее словам, этого не произошло.

«Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми и с каждым конкретным человеком», - цитирует Матвиенко РБК.

Она также отметила, что Левченко подал заявление об уходе по собственному желанию, что может означать его личную оценку собственных успехов и неудач по разрешению ситуации с паводками в Иркутской области.

Назначение временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева Матвиенко назвала правильным решением, так как «человек с опытом и большим желанием работать» сможет как можно быстрее ликвидировать последствия паводка и помочь местным жителям.

Напомним, стихийное бедствие накрыло Иркутскую область в конце июня. Сильные дожди подняли уровень воды в реках, вследствие чего в зоне затопления оказались около 100 населенных пунктов региона. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 миллиардов рублей. Погибли в стихийном бедствии 25 человек.